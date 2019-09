Humánmeteo: görcsös péntek jön

Pénteken újabb front nem érkezik, de a korábbi még kissé meghatározza a napi élettani helyzetet. Az érzékenyek körében még mindig előfordul görcsös fejfájás, illetve izomgörcsök is, utóbbi inkább csak délelőtt lesz jellemző - írja a Meteo Klinika. Az érintetteken segíthet, ha napközben a megszokottnál is több folyadékot fogyasztanak. Emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, rosszullét jelentkezhet.

A közérzetünk estétől csak átmenetileg kezd javulni, jelentősen nem mérséklődnek a tünetek. A hűvösebb időszakokban az ízületi panaszok is felerősödhetnek, a változóan felhős időben kellemetlenebb napban lesz részünk. Az élénk szél miatt sokan nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek lehetnek a megszokottnál.

Jó hír a frontra kevésbé érzékenyeknek, hogy a naposabb időben javul a koncentrálóképesség, ennek következtében a teljesítőképessége is jobb lesz. Ha a szabadba megyünk, a jó idő ellenére is öltözzünk rétegesen, különösen ha a keleti országrészben, illetve a főváros térségében töltjük a napot. Szerencsére a pollenterhelés átmenetileg mérséklődött.

A közlekedést eleinte többfelé nedves, vizes útszakaszok, vízátfolyások nehezíthetik, napközben pedig az élénk szél is zavaró lehet - utóbbi inkább a kerékpáros közlekedést akadályozhatja. A reflexek tompák lesznek, a figyelmetlenség miatt szintén fokozódik a balesetveszély!