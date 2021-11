Humánmeteo: görcsös lesz a hétfő

Hétfőn hidegfronti hatás érvényesül. Megnövekszik a felhőzet, emellett a magasban erőteljesebb változások is zajlanak, ezért jelentősen romolhat a komfortérzetünk. A hőmérséklet az átlag körül, kissé afelett alakul, de a hőérzete ennél alacsonyabb lehet. A változó időjárás és pandémia miatti tartós stressz sokféle panaszt okozhat, melyek speciális kezelést igényelnek. A panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Görcsös típusú fejfájást tapasztalhatunk. Fotó: Getty Images

Izom- és hasi görcsöket, valamint görcsös típusú fejfájást is tapasztalhatunk, a tünetek pedig egész nap jellemzőek lehetnek. Emiatt a közérzetünkben is romlás várható, illetve a hőérzetünk is ingadozhat. A gyerekeket izgágábbá, nyugtalanabbá teheti, és a szél hatására is csökken a hő- és a komfortérzet.

Egész nap fogyasszunk a megszokottnál több folyadékot, főleg szénsavmentes ásványvizet vagy csapvizet, esetleg cukormentes teát. A változás a szívbetegeket és a keringési rendellenességekkel élőket is megviseli: vérnyomás-ingadozást, rosszullétet, szédülést tapasztalhatnak.