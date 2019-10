Humánmeteo: görcsös lesz a csütörtök

Csütörtök hajnalban északnyugat felől hidegfront éri el hazánkat - írja a Meteo Klinika. A nap elején inkább még csak a Dunántúlon, később máshol is jelentkezhetnek panaszok, amennyiben erre érzékenyek vagyunk. Ebben az esetben fokozódhat a görcshajlam, ami nemcsak izom- és hasi görcsök, hanem görcsösfejfájásformájában is jelentkezhet. A középső országrészben és a Dunántúlon ezek a tünetek még intenzívebbek lehetnek, és mellettük még ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet. A szívbetegek állapotában szintén előfordulhat romlás, esetükben pihenés, a megterhelő tevékenységek kerülése javasolt.

Görcsös lesz a csütörtök. Fotó: iStock

Romlik a menetstabilitás

A szabadban sokfelé csökken a komfortérzet, illetve a hőérzet is a mért értékek alatt alakulhat - különösen a Kisalföldön fontos az előző naphoz képest vastagabb öltözet. A légköri szennyezőanyagok koncentrációja alacsony, országszerte tiszta lesz a levegő. A közlekedés során helyenként esőtől nedves útszakaszokkal találkozhatunk, az ország középső részén és a Dunántúlon élénk oldalszél ronthatja a menetstabilitást.