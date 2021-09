Humánmeteo: görcsös kedd jön

Kedden nagy széltől és csapadéktól mentes időben lesz részünk, ez azonban nem azt jelenti, hogy kellemes időben pihenhet a szervezetünk. Reggel kifejezetten hideg lesz, országszerte 10 fok alatti minimumokra számíthatunk. Napközben sem melegszik a kellemes tartományba a levegő, a hideg pedig sok panaszt okozhat! Az ilyenkor megszokottól eltérő időjárás hatásairól, a leggyakoribb tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak jelentkezhetnek

A kopásos jellegű ízületi panaszok egészen a délutáni órákig fennállhatnak, legerősebben a reggeli órákban jelentkeznek. Az ilyen jellegű tünetekkel élők sajnos tartósabb nehéz időszakra készülhetnek. Nyugaton az időnként élénk légmozgás hatásárafejfájásjelentkezhet, emellett ingerlékenyebbé és türelmetlenebbé is válhatunk.

A görcsös fejfájás is felerősödhet a következő napokban. Fotó: Getty Images

Az elmúlt napon átvonult front igénybe vette a szervezetünket, legyengülhetett, így fogékonyabbá vált a kórokozókkal szemben is. Szükség van a vitaminok pótlására, fel kell készülni a fényszegény téli időszakra is, hiszen a napsütésből is egyre kevesebb fog jutni.

A fokozottan érzékenyeknél a görcsös panaszok is felerősödnek, ez akár görcsös fejfájás, illetve izomgörcsök formájában is jelentkezhet. Jó hír viszont, hogy a pollenszint mérséklődött, a hűvösebb időben csökken a levegő virágportartalma.