Humánmeteo: görcsös hétfő jön

Szerző: HáziPatika 2021. december 12. 11:14

Hétfőn napközben már nem lesz felettünk a front, ennek ellenére megterhelően alakul a humánmeteorológiai helyzet. Most is sokan panaszkodhatnak fejfájásra és görcsökre is.

