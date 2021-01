Humánmeteo: görcsös csütörtök jön

Holnap nem érvényesül fronthatás hazánk térségében, az alapvetően napos időben javulhat a közérzetünk és a hangulatunk is. Csapadék nem várható, ezt pedig érdemes kihasználni egy kis mozgásra, ugyanis a következő napokban romlik majd az idő. A fertőzésveszély most is magas, nagy a megbetegedés esélye: ha kíváncsi a részletekre, nézze meg a Meteo Klinikán a fertőzésveszély-térképet.

Hasi görcsök is kínozhatnak csütörtökön. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett egyeseknél enyhébb izom- és hasi görcs léphet fel, a vérnyomásunk pedig akár egész nap is ingadozhat. Az ízületi panaszok tekintetében továbbra sem számíthatunk javulásra: különösen a hideg reggeleken jelentkezhetnek erős fájdalmak, amik gyakran napközben is alig, vagy egyáltalán nem mérséklődnek. Ha érintettek vagyunk, kezdjük a napot egy könnyed, tehermentes tornával, vigyázva arra, hogy ne erőltessük túl az ízületeket. Emellett az is fontos, hogy óvjuk a karokat és a lábakat a hidegtől, a vastag ruhákkal ráadásul a megfázást is megelőzhetjük.

Támogassuk immunrendszerünket

Mindeközben ne feledkezzünk meg immunrendszerünk folyamatos támogatásáról sem, különösen annak tükrében, hogy nemcsak reggel, hanem napközben is nagy a megfázásveszély. Táplálkozzunk vitamindúsan, emellett pedig ügyeljünk a higiéniára is. A légszennyezettség közepes, elsősorban a szélvédett területeken egészségtelen a levegő.