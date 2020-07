Humánmeteo: görcsös csütörtök jön

Csütörtökön a változó légköri helyzet kellemetlen panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél - írja a Meteo Klinika. Egész nap gyenge hidegfronti, estétől már kettősfronti hatás érvényesül. Sokan tapasztalhatnak izom- és hasi görcsöket, valamint a görcsös típusúfejfájásis felerősödhet, a tünetek pedig egész nap jellemzőek lehetnek.

Nehéz hétvége vár az allergiásokra

Az élénk légmozgás a gyerekeket izgágábbá, nyugtalanabbá teheti, és a szél hatására is csökken a hő- és a komfortérzet, gyorsan ingadozhat az érzett hőmérséklet is. Érdemes ezért rétegesen öltözködni és az esernyőre is szükség lehet!

Sokakat gyötörhet görcsös fejfájás csütörtökön. Fotó: Getty Images

A pollenterhelés átmenetileg csökken, de az allergiások arra készülhetnek, hogy a hét végén majd jelentősen erősödnek a tüneteik. Az UV-sugárzás a változékony idő miatt gyorsan ingadozhat, de a hosszabb ideig napos tájakon a déli órákban elérheti az erős fokozatot.

Az utakon az élénk, erős szél ronthatja a menetstabilitást, a helyi záporoktól, zivataroktól nedves útburkolaton pedig könnyen megcsúszhat a jármű. Vezessünk lassan, kerüljük a hirtelen fékezéssel és irányváltoztatással járó helyzeteket!