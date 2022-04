Humánmeteo: görcsöket okoz az újabb lehűlés

Vasárnap a szokásosnál hűvösebb levegő határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet, az érzékenyek gyenge, hidegfront jellegű hatást tapasztalhatnak. Erős lesz a szél is, az elkövetkezendő napokban sok panasz jelentkezhet. A csak lassan normalizálódó légköri helyzettel összefüggésben fellépő tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Távozik a kettősfront, mégsem ússzuk meg tünetek nélkül.

Fotó: Getty Images

Lesz min görcsölni vasárnap

Görcsös típusú fejfájás, illetve izom- és hasi görcs is megjelenhet a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében, de az erős lökésekkel kísért szél másoknál is hasonló tüneteket válthat ki. Emellett a megszokottnál ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek is lehetünk. Ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek. A kopásos ízületi panaszok reggel lehetnek a legerősebbek, de napközben többször is előjöhetnek.

Nagy terhelés éri szervezetünket

Napközben ingadozhat a vérnyomás, és a keringési panaszok is csak lassan kezdenek mérséklődni. A drasztikus változás és a rendkívül összetett, gyorsan változó légköri helyzet nagy terhelést ró a szervezetünkre. Érdemes minél több időt pihenéssel tölteni, és kerülni a nagyobb fizikai megerőltetést.