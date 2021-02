Humánmeteo: görcsöket okoz a markáns lehűlés

Holnap hidegfront érkezik. Borult idő lesz, többfelé csapadék is várható, és az enyhe szombat után jelentős lehűlésre is készülni kell. Lesz, ahol csak 0 fok körüli délutáni hőmérsékleteket mérhetünk. A hirtelen lehűlés és a megterhelő hidegfront negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hasi panaszok is jelentkezhetnek holnap. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a frontra érzékenyek már korábban is tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket. Görcsös eredetű fejfájás, illetve átmenetileg erős migrén léphet fel, melyet a megerősödő szél is fokozhat. Mindemellett izomgörcsök, hasi panaszok jelentkezhetnek, ingerültek, feszültek lehetünk egész nap. Ha a keringési rendszert érintő panaszokkal élünk, vagy vérnyomásproblémával küzdünk, akkor rosszullét jelentkezhet, és a szívbetegek panaszai is erősödhetnek.

A pollenhelyzet jelentősen javul

A megerősödő szél jelentősen ront a hőérzeten, a csapadékos területeken pedig mindez tovább erősödik. A mért értékeknél több fokkal alacsonyabban alakul az érzett hőmérséklet, fennáll a megfázás veszélye is. A levegőben kis mennyiségben megtalálható a mogyoró és az éger pollenje, de most jelentősen javul a pollenhelyzet.