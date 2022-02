Humánmeteo: görcsöket hoz az újabb front

Pénteken a nap második felétől egyre erősödő hidegfronti hatásra kell készülni. A frontátvonulás gyors lesz, de mindenki megérzi majd. Az átvonuló hidegfronthoz köthetően jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájással és görcsökkel gyötör az újabb front. Fotó: Getty Images

Az esténket is elronthatják a panaszok

A front érkezése miatt megtorpan a melegedés, sőt, néhány fokkal vissza is esik a hőmérséklet. A légköri tényezők változása miatt az érzékenyebbeknél átmenetileg görcsös panaszok is felléphetnek. Az ország keleti részén élőket még akár az éjszakai órákban is hasi görcs és fejfájás gyötörheti.

A kevésbé érzékenyeket is megviselik a változások

A tavaszi fáradtság általános lesz a következő napokban, de az ilyen változékony fronthelyzetben a keringési panaszok és a rosszullétek is gyakoriak lehetnek. A tünetek ismétlődően jelentkezhetnek, "hullámokban" erősödhetnek. A napról napra változó időjárási helyzet még azoknál is okozhat panaszokat, akik általában könnyebben viselik az időjárás változásait.

Az átmeneti tavaszi időt követően most felhősebb napra készülhetünk. A pollenterhelés még magas, az allergiásoknál a mogyoró és az éger virágpora okozhat intenzív tüneteket. A front elvonulás után viszont átmenetileg csökkenni fog a pollenterhelés.