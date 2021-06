Humánmeteo: görcsöket hoz a szombat

Szombaton nem érkezik front a térségbe, így átmenetileg megpihenhet a szervezetünk. A hőhullám után frissebb időben lesz részünk, emellé többórás napsütés is társul. Néhol előfordulhat zápor, de összességében pihentetőbb időt hoz ez a nap. A hőségzáró hidegfront hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az extrán érzékenyeknek továbbra is kellemetlen panaszaik lehetnek. Fotó: Getty Images

Izomgörcsök és nyugtalanság

A hőség idején jellemzőek voltak az alvászavarok, de a hidegfront után többen azt tapasztalhatják, hogy mélyebb, pihentetőbb lesz az éjszakai alvásuk. A fokozottan érzékenyeknél viszont görcsös fejfájás, izomgörcs jelentkezhet az átvonult front miatt, az élénk szél pedig nyugtalanságot is okozhat egyeseknél. A nap elején ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek, ezeket kímélő tornával mérsékelhetjük.

Ezekre ajánlott figyelni

Reggel tanácsos jól átszellőztetni a lakást és lehűteni a belső tereket, ezzel is felkészülhetünk az esetlegesen következő melegebb napokra. A falak rendkívül átmelegedtek a hosszúra nyúlt hőhullám alatt, akár több alkalom is szükséges a helyiségek tartós felfrissítéséhez. A szabadtéri tevékenységnek, a strandolásnak továbbra is kedveznek a feltételek, de legalább most pár napig nem lesz rekkenő hőség. A frissebb időben az előző napokhoz képest kellemesebban alakul a hőérzet és a komfortérzet, de a tűző napot most is kerülni kell. A szabadban legalább 30-es, érzékenyebb bőr esetén pedig minimum 40-es faktorszámú fényvédőket alkalmazzunk.

A pollenterhelés kissé ismét erősödik. A pázsitfűfélék és a csalánfélék mellett már tartósan jelen van a lórom virágpora is a levegőben. Vezetés közben gyakran zavaró lehet a vakító napsütés, tartsunk magunknál napszemüveget. A hőség miatt még most is sokan fáradtak, kimerültek lehetnek, vezessünk óvatosan.