Humánmeteo: görcsöket hoz a hidegfront

Holnap a légköri helyzet nemcsak a frontérzékenyeknél okozhat panaszokat, hanem másokat is megviselhet. A 33, 36 fokos meleget egy erős széllel érkező hidegfront váltja fel: felfrissül az idő, visszaesik a hőmérséklet, és az erős szél mellett záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A markáns változáshoz köthetően jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett általánosságban elmondható, hogy a hirtelen változás megterhelő lehet a szervezete számára, különösen akkor, ha szív- és érrendszeri betegségekkel, illetve vérnyomáspanaszokkal küzdünk - ekkor nagy eséllyel tapasztalhatunk kellemetlen és egyben erős tüneteket.

Csütörtökön görcsökre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Fokozódó görcshajlam és légszomj

A többfokos lehűlés miatt estétől az ízületi bántalmakkal élőknél is egyre erősebben jelentkezhetnek a jellemző tünetek. Emellett fokozódik a görcshajlam is, az izom- és hasi görcsök mellett a kismamáknál is felléphetnek erőteljesebb görcsök - amennyiben az érintettek közé tartozunk, mindenképpen kerüljük a megerőltető tevékenységeket! A szeles időben jelentősen csökken a hő- és a komfortérzet, a fülledtség hatására légszomjat és rosszullétet tapasztalhatunk.

Nagyon figyeljünk a közlekedés során

Az UV-sugárzás csak a tartósabban napos tájakon lesz számottevő, a felhősebb vidékeken mérsékelt marad. A levegő pollentartalma nem változik jelentősen, de kis idővel a záporok, zivatarok után átmenetileg minimálisra csökken. A közlekedés során legyünk óvatosak: a nedves útburkolat miatt megnövekszik a féktávolság, nehezebben irányítható a gépkocsi, az erős szél pedig csökkenti a menetstabilitást, fokozva ezáltal a balesetveszélyt. Helyenként zivatarra, felhőszakadásra is készülhetünk, ami miatt ugyancsak indokol a körültekintés.