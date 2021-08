Humánmeteo: görcsöket hagy maga után a hidegfront

Pénteken a déli órákra kelet felé távozik a hidegfront, és a mögötte beáramló hűvösebb levegő határozza meg az időjárásunkat. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is lehet, de futó zápor is előfordulhat majd. A nyugodtabb idő azonban csak átmeneti, estétől újra fokozódó terhelés várható. A front mögötti helyzetben fellépő tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ingerlékenységet hoz a szél

A nap első felében tehát még mindig hidegfronti hatást tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Görcsös típusú fejfájás, valamint izom- és hasi görcs is megjelenhet, de az erős, többfelé viharos lökésekkel kísért szél is hasonló tüneteket válthat ki. Emellett a megszokottnál ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek is lehetünk.

A nap elején ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás, illetve keringési problémák és múló rosszullétek is gyötörhetnek minket. Estétől ráadásul ismét fokozódó terhelésre kell készülni, tehát a szervezetünknek nem lesz ideje kipihenni a megpróbáltatásokat.

Öltözzünk rétegesen

A szél miatt akár 4-5 Celsius-fokkal is csökkenhet a hőérzet, ezért érdemes rétegesen öltözködni. Az ilyenkor szokásosnál most több fokkal hűvösebb van. A sok csapadéknak köszönhetően jelentősen lecsökken majd a pollenek mennyisége a levegőben, a későbbi napos, száraz idő miatt viszont ismét növekedés várható majd. A parlagfűre allergiások szenvednek leginkább.