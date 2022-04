Vasárnap nem érkezik markáns front hazánk fölé, azonban az összetett légköri helyzet hatására az előző napokhoz hasonló tünetek jelentkezhetnek. Rendkívül párás, fülledt lesz a levegő, különösen a délutáni órákban. A hőmérséklet sokfelé 20 fok fölé emelkedik, de a záporok és zivatarok idején hirtelen lehűlhet a levegő. A fülledt, egyben szeles időben fellépő tünetekről és a megoldási lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Vasárnap a meleg, párás időben sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen humánmeteorológiai panaszok

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy aki fejfájással, migrénnel küszködött az elmúlt időszakban, továbbra is számíthat ilyen jellegű panaszokra. Emellett kiújulhatnak a korábbialvászavarokis. Sokan ingerültebbnek érezhetik magukat, romlik a koncentrációs képesség. A Dunántúlon a viharossá fokozódó szél is ront a helyzeten, és akár rendkívül intenzív migrént válthat ki az arra érzékenyek körében.

Délutántól a viszonylag magas hőmérséklet mellett országszerte sokfelé fülledtté válik a levegő, ezért nehézlégzést, légszomjat, mellkasi panaszokat tapasztalhatunk. A vérnyomásproblémákkal élőkre szintén nehéz nap vár: lehetőség szerint kerüljük tehát a megterhelő tevékenységeket, legyen az akár nehezebb fizikai munka, akár szellemi erőfeszítést igénylő feladat.

Zivatarok idején (erre főként délután lehet számítani) felerősödhetnek az asztmás panaszok is, ezért a vihar elvonultáig maradjunk inkább zárt térben. A szabadtéri programok során fokozott változékonysággal kell számolni. Szinte bárhol kialakulhat zápor vagy zivatar. A hőérzet is ingadozó, egy-egy nagyobb eső után hirtelen jelentősen lehűlhet a levegő. Ami az allergiásokat illeti, jelenleg közepes mennyiségben van jelen a fűzfa és a nyírfa pollenje a levegőben, illetve sokfelé a platán és a nyárfa is okozhatnak tüneteket.