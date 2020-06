Humánmeteo: fülledt vasárnap jön

Vasárnap frontmentes időre van kilátás, ennek ellenére folytatódik az élettanilag többek számára kedvezőtlen időszak. A MeteoKlinika humánmeteorológiai előrejelzése szerint azoknak lehet inkább nehéz napja, akik kimondottan a frontérzékenyek csoportjába tartoznak. A többieknek nem kell markáns hatásoktól tartaniuk, legfeljebb szabadtéren ingadozhat a komfortérzetük a változékony időjárás miatt.

A frontérzékenyek vérnyomásproblémákat tapasztalhatnak. Fotó: Getty Images

Vérnyomás-ingadozás és fejfájás

A frontérzékenyeknek a nap első felében átmenetileg csökkenhetnek az esetlegesen fennálló keringési panaszaik, főképp egy pihentetőalvásután indulhat könnyen a napjuk. Délután aztán előbb csak a Dunántúlon, majd máshol is egyre intenzívebb vérnyomásproblémákat, vérnyomás-ingadozást tapasztalhatunk. Akár légszomj, rosszullét is felléphet, de szerencsére nagy hőség még nem várható. Azok, akik fokozottan érzékenyebbek, enyhe fejfájásra is készüljenek, figyeljenek a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, mely lehetőleg ásványvízből, csapvízből álljon.

Általánosságban elmondható, hogy holnap a napos területeken a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, a pollenterhelés viszont közepesre mérséklődik, még mindig a pázsitfűfélék okozhatnak panaszokat az arra allergiásoknak. A közlekedés során eleinte a napsütés, délutántól pedig már inkább a nedves, csúszós utak jelentik a fő baleseti forrást. Helyenként vízátfolyásokra, zivatarokra is számíthatunk. Vezessünk a megszokottnál lassabban, óvatosabban, és tartsunk nagyobb követési távolságot. Ügyeljünk arra, hogy a fülledt időben tompulnak a reflexek, és a zivatarokban erős széllökések is csökkenthetik a menetstabilitást.