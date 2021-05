Humánmeteo: fülledt szombat jön

Szombaton nem érkezik front, de továbbra is rossz az élettani helyzet, fokozódik a szervezetet érő terhelés. Főként a fülledtség okoz panaszokat, egész nap magas lesz a páratartalom. Sokfelé lehet zápor, zivatar, és habár nem lesz hideg, sőt, az átlagosnál melegebb most az idő, a komfortérzet kifejezetten alacsonyan alakul. A tartós fülledtség szervezetünk védekezőképességét is igénybe veszi: a fertőzésveszély alakulásáról a Meteo Klinika térképe nyújt bővebb tájékoztatást.

Változékony, fülledt időre van kilátás szombaton. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszokkal küzdők mellett nehéz napra számíthatnak azok is, akik keringési problémákkal élnek. Már a délelőtti óráktól vérnyomás-ingadozást, rosszullétet és légszomjat is tapasztalhatnak, és a kellemetlen tünetek még este is fennállhatnak. Zivatarok idején az asztmások állapotában átmeneti romlás állhat be, így számukra érdemes zárt térbe húzódva kivárni a vihar elvonultát.

A szabadtéri programok során ügyeljünk arra, hogy az érzett hőmérséklet még a mért, 25 fok körüli értékeknél is több fokkal magasabb lesz. Fokozódik az izzadás, ami tovább ronthatja a komfortérzetet. A sok felhő miatt általában mérsékelt az UV-sugárzás, de ahol kisüt a nap, ott a déli órákban fokozott leégésveszéllyel is számolni kell már. A pollenterhelés igen változékony lesz: záporokat, zivatarokat követően rövid időn belül minimálisra csökkenhet a levegő pollentartalma. Ezt leszámítva azonban a fűz, a nyír és a tölgy pollenkoncentrációja is eléri a magas szintet. Az allergiásoknak most nem javasolt a szabadban sportolni, és ajánlott mindennap hajat mosni.