Humánmeteo: fülledt szerda jön

Ugyan nem várható kánikula, de a párás levegő miatt melegebbnek érezhetjük a hőmérsékletet, illetve a csalóka hőérzet mellett a közérzetünk is romolhat. Az időjárás hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást. A Frontjelentésben szereplő tünetek mellett általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, illetve a hangulatunk is negatív irányba változhat.

A fülledt idő sokak számára okozhat panaszokat szerdán. Fotó: Getty Images

Záporok, zivatarok környezetében a fülledtség kellemetlen perceket okozhat a légzőszervi megbetegedéssel küzdők számára is. Ezen felül a magas páratartalom hatására fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, valamint légszomj, rosszullét is jelentkezhet. Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is javasolt, hogy lehetőség szerint pihenjenek sokat, különösen a legmelegebb déli órákban.

Ami az allergiásokat illeti, a pollenterhelés továbbra is magas: jelenleg a parlagfű okozza a legtöbb panaszt. Az érintettek számára hasznos lehet, hogy kerülik a réteket, illetve sűrűbben mosnak kezet és hajat. Összességében elmondható továbbá, hogy a változékony idő nem kifejezetten kedvez a szabadtéri tevékenységeknek, és érdemes esernyőt is bekészíteni, ha kimozdulunk otthonról.