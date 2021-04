Humánmeteo: fülledt lesz a péntek

Pénteken gyenge hidegfront jellegű hatást tapasztalhatunk. Gyakran lesz felhős az ég, ismét növekszik a fülledtség. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki, emellett kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés. A változékony időjárás az egész napra jellemző lesz. A gyenge hidegfront hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Rosszullétet és légszomjat is tapasztalhatunk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett főként a fülledtség és a kora nyárias meleg okozhat panaszokat, különösen abban az esetben, ha keringési problémákkal küzdünk. Ebben az esetben a délutáni órákban vérnyomás-ingadozást, rosszullétet és légszomjat is tapasztalhatunk, és a tünetekre még este is számítanunk kell. A zivatarok idején az asztmások állapotában átmeneti romlás állhat be - ebben az esetben próbáljunk zárt térbe húzódni a vihar elvonultáig.

A fülledtség és a kora nyárias meleg okozhat panaszokat. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ilyen körülmények között a szabadtéri intenzív sportolás sem javasolt, gyakori légszomj jelentkezhet, emellett az idősek és a szívbetegek számára különösen megterhelő ez az időszak. Viharok környezetében ingadozhat a vérnyomás is, amennyiben hajlamosak vagyunk erre, akkor fokozottan kíméljük magunkat. Változékonyság jellemző, ajánlott magunknál tartani az esernyőt. A hőérzet a mért értékeknél kissé magasabban alakul a magas páratartalom miatt. Az élénk szél azonban valamelyest frissíti a levegőt.

Az allergiások sajnos nem számíthatnak könnyű időszakra, a melegedő időben továbbra is intenzíven szórja pollenjét a nyírfa, a tölgy és a platán is. A szabadtéri tevékenységek alatt az érzékenyek messze kerüljék el a réteket, mezőket, a kirándulásokat pedig inkább a hegyek térségébe tervezzék. Próbálák megakadályozni a virágpor bejutását a lakásba, délután egyáltalán ne szellőztessenek, és használjanak vastagabb függönyöket a nyílászárók előtt. A záporok után pár órával azonban alacsonyabb a pollenkoncentráció.

A közlekedésben fokozott figyelem szükséges az elszórt záporok, esetleg zivatarok miatt. A csapadékos területeken nedvessé, csúszóssá válik az útburkolat, jelentősen megnövekszik a féktáv. A balesetek elkerülése érdekében lassabb haladás, nagyobb követési távolság javasolt. A zivatarokat erős, viharos szél is kísérheti, legyünk nagyon óvatosak. Emellett országszerte figyelmetlen sofőrökkel is találkozhatunk az utakon, így továbbra sem csökken a balesetveszély.