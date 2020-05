Humánmeteo: fülledt csütörtök jön

Csütörtökön a változékony időben enyhébb kettősfronti hatás érvényesül, intenzívebben a keleti, északkeleti területeken - írja a Meteo Klinika. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamintalvászavarokis jelentkezhetnek a hideg- és a melegfrontra érzékenyeknél. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehezebb ez az időszak: ebben az esetben vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatunk, akik erre hajlamosak, azok lehetőleg próbálják a szabadidejüket pihenéssel tölteni.

Fülledt napunk lesz

Helyenként fülledtség is ronthatja a komfortérzetet, a légzési nehézségekkel küzdőknek nem tanácsos hosszabb időt a szabadban tölteni. Ne terheljük feleslegesen az emésztőrendszerünket se, együnk inkább naponta többször, de kisebb adagokat, és ez is álljon könnyű fogásokból. Kerüljük a túl zsíros és fűszeres, valamint a puffasztó ételeket is - válasszuk a csirkét, halat helyettük. A tavaszi zöldségek magas vitamintartalommal bírnak, fogyasztásukkal az immunrendszert is erősíthetjük, amire most ismét szükség van.

Sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen panaszok. Fotó: Getty Images

Az UV-sugárzás a napos déli órákban eléri az erős fokozatot, de a felhőzet miatt változékonyan alakul. A pollenterhelés is ingadozó, már a pázsitfűfélék is egyre intenzívebb tüneteket okozhatnak.

A közlekedést helyenként esőtől záporoktól nedvessé váló útszakaszok nehezíthetik, amik területén jelentősen megnövekszik a féktáv. Tartsunk nagyobb követési távolságot, illetve vezessünk a megszokottnál is lassabban, óvatosabban, hiszen egy-egy intenzívebb csapadékgócban a látástávolság is hirtelen lecsökkenhet. Többfelé erős szél rontja a menetstabilitást, és a reflexidő is megnyúlik.