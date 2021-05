Humánmeteo: fullasztó szombat jön

Szombaton ismét fülledt, párás idő veszi igénybe a szervezetünket, ez pedig már az egészséges emberek számára is megterhelő lehet. A magasra törő gomolyfelhőkből sokfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, emiatt pedig nem tud kellemes hőmérsékletűre melegedni a levegő sem, a következő napokban az ilyenkor megszokottnál hidegebb időre számíthatunk. A tartós fülledtség a szervezetünk védekezőképességét is igénybe veszi: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Fullasztó időnk lesz

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan szenvednek fejfájástól, gyakran okozhat gondot a kialvatlanság is. A záporok, zivatarok területén a fülledtség kellemetlen perceket okozhat a légzőszervi megbetegedéssel élőknek is, a viharok idején pedig az asztmások állapota is romlik. Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is pihenjenek sokat, és ha tehetik, a megerőltető tevékenységeket is inkább halasszák későbbre. A fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet.

Fullasztó időnk lesz a következő napokban. Fotó: Getty Images

A tartós terhelés miatt együnk a napokban sok salátát, friss zöldségfélét és gyümölcsöt, de lehetőleg kerüljük a hüvelyeseket, a káposztát és a karalábét is. A húsok közül inkább a szárnyasokat válasszuk, illetve hal is gyakrabban kerüljön az asztalra. Desszertként is inkább gyümölcsöket, gyümölcssalátát fogyasszunk, kerüljük a túlzott cukorbevitelt.

Ugyan nem várható hőség, a magas páratartalom hatására azonban több fokkal melegebbnek érezhetjük a levegőt, mint amilyen az valójában. A csapadék idején azonban romlik a hőérzet, szükséges tehát a réteges, jól variálható öltözet. Időben és térben változékony lesz az UV-sugárzás, fontos a megfelelő bőrvédelem. A tartósan napos időszakokban 11 és 15 óra között a sugárzás értéke eléri az erős fokozatot. Az allergiaszint szintén erősen ingadozik: egy-egy zápor után hirtelen jelentősen csökkenhet a levegő pollentartalma, de csak átmenetileg. A platán és a tölgy virágpora okozhatja a legtöbb panaszt.

Az utakon a türelmetlenség mellett a figyelmetlenség és a kialvatlanság is nagy problémát jelenthet, mindez pedig a veszélyes időjárási körülményekkel párosulva rendkívül megnöveli a balesetveszélyt. A vízátfolyásokra különösen ügyeljen, a nedves burkolaton megnövekszik a féktávolság. Az átmenetileg megerősödő szél rontja a menetstabilitást, a zivatarok idején pedig rendkívül nagy a balesetveszély!