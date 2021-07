Humánmeteo: fullasztó napok jönnek

Kedden beköszönt az újabb hőség, mely egyre inkább kimeríti a szervezetet. Front nem érkezik, melegszik az idő, helyenként már a 35 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Szinte felhő sem lesz az égen, csapadék sem várható, a tűző napsütés pedig komoly veszélyt jelenthet sokakra. Az idei harmadik komoly hőhullámban jelentkező leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Tikkasztó hőség jön

Mivel a nagyvárosokban a hajnali órákban sem frissül fel a levegő, a folyamatos terhelés rendkívül igénybe veszi testünket. Leginkább a szívbetegek, az idősek, és a vérnyomáspanaszokkal élők veszélyeztetettek, de ez a rendkívüli hőhullám akkor is megterhelő, ha nem tartozunk az említett csoportokba.Sokan tapasztalhatunk alvászavarokat, fejfájást, fáradtságot, tompaságot, ráadásul a következő napokban sem várható, hogy mérséklődnek ezek a tünetek.

A koncentrálóképességünk is jelentősen csökkenhet, ami miatt türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk a megszokottnál. A déli órákban tartózkodjunk hűvös helyen, a lakást is sötétítsük be, mert nagyon gyorsan átmelegszik! Pihenjünk sokat, kerüljük a nehéz fizikai munkát.

Fontos a bőséges folyadékpótlás is a kánikulában. Fotó: Getty Images

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az izzadás során elvesztett folyadék pótlása: ásványvíz, gyümölcstea, limonádé a legjobb választás, a cukros üdítők, az alkohol ilyenkor nem javasolt. Válasszuk a könnyű ételeket, például gyümölcsleveseket, salátákat - a zsíros, fűszeres fogások nagymértékben megterhelik a gyomrot. Az ásványi sókat is pótolni kell, erre kiváló megoldás a dinnye: amellett, hogy kitűnő szomjoltó, fogyasztásával az ásványi sók pótlásáról is gondoskodhatunk.

Igazi strandidő lesz, magas a hőérzet. Fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye, a napon tartózkodás során védjük a fejét a tűző napsütástől! A napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű, világos színű fejfedőt, a ruházatunk is természetes anyagból készüljön! A legmelegebb órákat lehetőség szerint töltsük árnyékos, hűvös, légkondicionált helyen.

10 és 16 óra között az UV-sugárzás erős vagy nagyon erős lesz, így néhány perc alatt is leéghetünk. Az érzékenyebb bőrűek használjanak legalább 40-es faktorszámú fényvédő szereket, az újrakrémezést pedig rendszeresen ismételjük, különösen abban az esetben, ha a strandon tartózkodunk. Kisgyermeket, csecsemőt tilos a napra vinni!