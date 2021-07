Humánmeteo: fullasztó lesz a vasárnap

Szerző: HáziPatika 2021. július 17. 10:55

A vasárnapi helyzet sem lesz jobb, mint a szombati: most is trópusi, fullasztó lesz a levegő és zivatarokra is számíthatunk. A kellemetlen napok sora az egész országban folytatódik.

