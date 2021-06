Humánmeteo: fullasztó lesz a vasárnap

Vasárnap a fülledtség miatt ismét többek számára kedvezőtlen időben lehet részünk. Gyakran megnövekszenek a gomolyfelhők, párás lesz a levegő, többfelé pedig záporok és zivatarok is kialakulnak. Nem csoda, ha ebben a változékony időben sokan rosszul érzik magukat. A fülledt időhöz köthető panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Légszomj, rosszullét alakulhat ki

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a szabadtéri komfortérzetünk is ingadozhat a változékony időjárás miatt. A nap első felében csak átmenetileg csökkenhetnek az esetlegesen fennálló keringési panaszok, de a pihentetőbbalvásután azért némiképp könnyebben indulhat a napunk. Délelőtt előbb csak a Dunántúlon, majd máshol is egyre intenzívebb vérnyomásproblémákat, vérnyomás-ingadozást tapasztalhat. Ezen kívül akár légszomj, rosszullét is felléphet.

A fülledt idő sokaknál kiválthat kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

Amennyiben arra hajlamos, akkor fejfájásra is készüljön, a megnövelt folyadékbevitelt a mérsékelten meleg idő ellenére se csökkentse. Ásványvizet, csapvizet fogyasszon, napi 2-3 litert. Az immunrendszerét érdemes folyamatosan erősítenie, ezt most nagyon könnyen megteheti a friss, hazai idénygyümölcsökkel.

A fülledt időszakokban a szabadtéri intenzív sportolás sem javasolt, gyakori légszomj jelentkezhet, emellett az idősek és a szívbetegek számára az átlagosnál megterhelőbb ez a humánmeteorológiai helyzet. Viharok környezetében ingadozhat a vérnyomása is. Zivatarokban hirtelen lehűl a levegő, érdemes egy pulóvert is magunknál tartani!

Az UV-sugárzás a sok felhő miatt nem számottevő, de ahol kiüt s nap, ott eléri a nagyon erős fokozatot. A káros sugarak ellen magas faktorszámú fényvédő szerekkel védekezzen, a kisgyerekek és az érzékenyek használjanak legalább 40-es faktorszámú krémeket! Viseljünk könnyű, szellős ruhadarabokat, amikben nem fülled be a bőr, és közben a káros sugarak ellen is véd.

A pollenkoncentráció tovább emelkedik, jelenleg a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb panaszt. Az allergiások lehetőleg kerüljék a réteket, a gondozatlan parkokat, a szellőztetést időzítsük a kora reggeli vagy késő esti órákra. Eső után fél órával átmenetileg kitisztul a levegő, de aztán ismét növekszik a pollenkoncentráció.