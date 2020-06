Humánmeteo: fullasztó lesz a szerda

Jó hír, hogy holnap nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, ám folytatódik a változékony idő. Az eső mellett többfelé várható záporok, zivatarok kialakulása, amelyek hatására fülledté válik a levegő - tájékoztat a Meteo Klinika. Ennek következtében az idősek és a légúti megbetegedéssel küzdők körében légszomj és nehézlégzés jelentkezhet. Az asztmások állapota is romolhat, zivatarok idején lehetőleg maradjanak zárt térben és lehetőség szerint kerüljék a fizikailag és szellemileg megterhelő tevékenységeket.

A változékonyság többeknél okoz vérnyomásproblémákat: gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, a fokozottan érzékenyeknél intenzív tünetek is jelentkezhetnek. Az élénk szél által érintett tájakonfejfájásjelentkezhet, nyugtalanná, ingerlékennyé válhatunk, könnyen elveszíthetjük a türelmünket akár egy-egy kisebb probléma kapcsán is. Amennyiben fejfájást tapasztalunk, fogyasszunk el egy csésze zöld teát, amely a fejfájás mellett a borongós idő okozta fáradékonyságot is segít leküzdeni. A több napon át tartó borús, csapadékos idő kellemetlen közérzetet, nyomott hangulatot okozhat.

Az asztmásokra különösen nehéz nap vár holnap. Fotó: Getty Images

Kerüljük a nehéz ételeket!

Az időjárás nem kedvez a szabadtéri programoknak, amennyiben mégis kirándulni indulunk, semmiképp ne hagyjuk otthon esernyőnket vagy esőkabátunkat. Az UV-sugárzás a borult, csapadékos tájakon gyenge, a napos területeken erős lesz. Fontos, hogy ebben az időszakban se feledkezzünk meg a folyadékbevitelről és az egészséges táplálkozásról. Kerüljük a gyomorproblémákat okozó nehéz, puffasztó ételeket, fogyasszunk több vitamindús gyümölcsöt és zöldséget, ezáltal immunrendszerünket is erősíthetjük.

A pollenterhelés közepes, jelenleg a pázsitfű pollenje közepes, helyenként magas. Az allergiásoknak ajánlott kerülni az erdőket, réteket.

A közlekedésben a zivatarokra kell készülni. A csapadék hatására nedvessé vált utakon megnő a féktáv és az időnként megélénkülő szélben csökken a menetstabilitás. A balesetek elkerülése érdekében tartsunk nagyobb követési távolságot és vezessünk a megszokottnál lassabban!