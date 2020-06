Humánmeteo: fullasztó lesz a kedd

Kedden nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, a nagyszámban kialakuló zivatarok környezetében azonban légszomj és nehézlégzés jelentkezhet - hívja fel a figyelmet a Meteo Klinika.

Fülledtté válik a levegő

Kedden nem ront időjárási front a humánmeteorológiai helyzeten. A meleg időben melegfronti jellegű tünetek léphetnek fel, intenzív migrénes fejfájásra számíthatunk, emellett fáradékonyság is sokaknál jelentkezhet napközben. Enyhíthet a fejfájáson, ha óránkét fogyasztunk egy pohár szénsavmentes ásványvizet, a fáradékonyság leküzdésében pedig 2-3 csésze tea segíthet.

A fülledt levegő sokaknál válthat ki kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

Az éjszaki órákban felfrissül a levegő, ekkor érdemes szellőztetni, hiszen ezzel a nyugatabb alvást is elősegítheti. A változékonyabb időjárás következtében fokozódnak a vérnyomásproblémák és a keringési panaszok, az idősek ezen a napon is kerüljék a terhelést. Már a reggeli óráktól kezdődően számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, amelynek következtében sokfelé erősen fülledté válik a levegő.

Az idősek és a gyermekek is nagyon nehezen viselek majd a párás időt, zivatarok idején ajánlott zárt térbe húzódni és lepihenni, amíg a vihar elvonul. A következő napokon is tartósan párás marad az idő, a légzőszervi panaszok továbbra is fennállhatnak.