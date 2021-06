Szombaton a frontokra érzékenyeket továbbra sem terheli fronthatás, de főleg az Alföldön már érezhetően növekszik a hőterhelés. Az ország döntő részén 32-33 foknál is melegebb lesz, a tűző napon pedig ennél jóval magasabb a hőmérséklet. A frissítő záporokat is nélkülöznünk kell, és a szél sem fog annyira megélénkülni, hogy frissítőleg hatna. Ez a szokatlan meleg több panaszt is okozhat, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fontos a bőséges folyadékfogyasztás

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett elsősorban az időseket, a szívbetegeket és a vérnyomás-problémákkal élőket viselheti meg erősebben a hőség. Próbáljunk minél több időt árnyékban tölteni, a tűző napon fokozódik a napszúrás veszélye is. Északkeleten kissé fülledtebbé válik az idő, ez szintén okozhat rosszullétet, légszomjat, és csökken a munkavégző-képesség is.

Fontos a sok folyadék fogyasztása, napi 2-3 liter vizet ajánlott magunkhoz venni, a fizikai munkát végzőknek még ennél is többet. Emellett az ásványi sók pótlásáról se feledkezzünk meg, az izzadás során sokat veszít ezekből a szervezetünk. Enyhén sózott ételekkel már orvosolhatjuk a problémát, nem szabad ezt sem túlzásba vinni.

h i r d e t é s

Ügyeljünk a bőséges folyadékfogyasztásra! Fotó: Getty Images

Az étkezés során egyébként is a változatos, de gyomrot kímélő fogásokat érdemes választani, a vitamindús zöldség- és gyümölcsfélék pedig elengedhetetlenek azimmunrendszererősítésében. Fogyasszunk sok paradicsomot, paprikát, uborkát, magas víztartalmuknak köszönhetően nyersen fogyasztva ezek hűsítőleg is hatnak. A sokféleképpen elkészíthető cukkíni is jó választás ebben az időszakban, salátákban, de akár főételként is alkalmazhatjuk.

Az idő kedvez a nyaralóknak, de nem javasolt a legmelegebb órákat a tűző napon tölteni! Az érzett hőmérséklet több fokkal a mért értékek felett alakul, így fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye. Az UV-sugárzás a déli órákban eléri a nagyon erős, sőt, megközelítheti az extrém fokozatot, a már megszokott módon, magas faktorszámú fényvédőkkel védjük a bőrünket.

A pollenterhelés kissé fokozódik, az allergiások tünetei erősödhetnek. Elsősorban még mindig a pázsitfű és a csalánfélék okozhatják a legintenzívebb tüneteket, az érintettek lehetőleg kerüljék el a gazos parkokat és a réteket.