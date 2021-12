Humánmeteo: front miatt fájhat a fejünk

Hétfőn valamivel mérsékeltebb formában, de még mindig kettősfronti hatás érvényesül. Nem várható számottevő napsütés, ugyanakkor többfelé előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, így havas eső, ónos eső és eső egyaránt. Az északi, északkeleti területeken havazás is lehetséges. A hőmérséklet az előző napokhoz képest tovább csökken. A lehangoló, frontok által meghatározott időjáráshoz köthető tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a korai órákban délnyugaton még jelentkezhetnek gyulladásos jellegű ízületi panaszok, de napközben már mindenhol inkább a kopásos végtagfájdalmak felerősödésére lehet számítani. Migrén egész nap felléphet görcsös fejfájással egyetemben, de a legtöbb panaszt a keringési- és a vérnyomáspanaszokkal élők tapasztalhatják. Ugyan a vasárnaphoz képest utóbbi tünetek mérsékeltebben jelentkezhetnek, de most is sokak napját elronthatják.

Alvászavarok is felléphetnek, emiatt pedig napközben is fáradékonyak, álmosak, emiatt pedig ingerlékenyek, nyugtalanok lehetünk. Ha karácsonykor többet ettünk a kelleténél, most egy pár napig kíméljük az emésztőrendszerünket, mert az időjárás miatt is felléphet hasfájás és puffadás. A szabadtéri tevékenységek idejére öltözzünk vastagon, rétegesen: a nyirkos, borongós és csapadékos időben igen alacsonyan alakul a hő- és komfortérzet.