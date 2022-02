Humánmeteo: fokozódik a görcshajlam

Csütörtökön először meleg-, majd a ciklon hidegfrontja éri el térségünket. Változó felhőzet, időszakos csapadék alakítja a humánmeteorológiai helyzetet. Markáns hatások érvényesülnek, az erős, többfelé viharos lökésekkel kísért szél pedig kifejezetten zavaró lehet, mind a kinti programok, mind a közérzet szempontjából. Ráadásul a hőmérsékletek is jócskán az ilyenkor szokásos felett alakulnak. A szokatlanul sok fronttal terhelt időben jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Afejfájásországszerte komoly problémákat okozhat csütörtökön. Fotó: Getty Images

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy az enyhe, ám csapadékos reggelen többen ébredhetnek gyulladásos ízületi panaszokkal, sajoghatnak a végtagok. Ezen átmenetileg segíthet egy rövid, kímélő tornával, érdemes pár perccel korábban ébredni. Emellett főleg a Dunántúlon jelentkezhetnek alvászavarok, és még a nap első felében is felléphet bágyadtság, tompaság. Délután inkább már a hidegfronti tünetek lesznek túlsúlyban: a fejfájás országszerte komoly problémákat okozhat, ez most még akkor is felléphet, ha egyéb, mérsékeltebb változáshoz köthető esetben nem szokott fájni a feje. A legerősebb fejfájás az Alpokalja térségében jelentkezhet.

Görcsös rohamok

A görcshajlam szintén a nap második felében erősödik fel, a viharos szél pedig frontérzékenységtől függetlenül is okozhat ingerlékenységet, nyugtalanságot. Ok nélkül stresszelhet, idegeskedhet, esetleg azt is megfigyelheti, hogy a szokásosnál gyakrabban és hamarabb veszti el a türelmét. Ráadásul nagy eséllyel az elalvás is nehezebben mehet! A változékony fronthelyzet gyakori vérnyomáspanaszokat, vérnyomás-ingadozás is okozhat, illetve ilyen esetekben sokszor fellép hangulatingadozás is, ezért lehetőség szerint próbálja kerülni a stresszhelyzeteket. Annak ellenére, hogy egyáltalán nem lesz hideg, a szél jelentősen csökkentheti a hőérzetét, a kinti programokat pedig zavarhatja. A nap első felében az esernyőkre is szükség lehet!

A pollenterhelés területileg igen változékonyan alakul, de a szárazabb vidékeken sem éri el a magas koncentrációt egyetlen növény virágpora sem. A mogyoró, az éger és a ciprusfélék okozhatnak több panaszt. A közlekedők nedves, csúszós útszakaszokkal találkozhatnak, ilyenkor mérsékelje a sebességet, valamint tartson nagyobb követési távolságot! A frontok hatására egyszerre lehet ingerlékeny, ugyanakkor kába, figyelmetlen is, fokozottan ügyeljen a közlekedésben részt vevő társaira!