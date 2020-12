Szerdán változékony, de többnyire fényszegény, párás és csapadékos időjárásra számíthatunk. Az érzékenyebbek a kettős front hatásitól szenvedhetnek.

Szerdán az erősen változékony, sokfelé borult, csapadékos időben kettősfronti hatás érvényesül, amely a nyugati, északnyugati területeken lesz a legintenzívebb. Nagy lehűlés nem várható, de a komfortérzetünk jelentősen romlani fog. Az érkező kettősfront negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Általános lehet afejfájásés a rossz közérzet. Fotó: Getty Images

Ilyen tünetekre számíthatunk

Általános lehet a fejfájás és a rossz közérzet, de alvászavarok is jelentkezhetnek - függetlenül attól, hogy a meleg- vagy a hidegfrontra vagyunk-e érzékenyek. A szív- és érendszeri megbetegedésekkel küzdőknek is nehéz lesz ez az időszak, ugyanis vérnyomás-ingadozást, szédülést és rosszullétet tapasztalhatnak. A csapadékos idő ráadásul az ízületi fájdalmakat is felerősítheti.

A levegő minősége javul

A frontérzékenyek tehát alaposan megszenvedik majd a szerdai időjárást, a levegő minősége azonban javulni fog a csapadékos, változékony idő hatására. A légszennyezettség tartósan alacsony szinten marad, és a hét második feléig nem is várható jelentős romlás ezen a téren.