Humánmeteo: felerősödnek a keringési panaszok

Hétfőn sem érvényesül fronthatás a térségben, de már nem sokáig lesz így. A magasban ráadásul intenzív melegedés zajlik, ami a talajközeli hőmérsékletekben is megmutatkozik. Sok a napsütés, de egyre többeknél jelentkezhetnek melegfront jellegű panaszok. A tartósan frontmentes idő ellenére jelentkező panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Keringési panaszok léphetnek fel

A fejfájásra hajlamosabbaknál enyhébb migrén léphet fel, ebben az esetben a délelőtt folyamán fogyasszunk több folyadékot, a déli és nyugati tájakon nagyobb szükség is lehet erre. A migrénünk még pár napig erősödhet, ezért fontos, hogy törekedjünk kiegyensúlyozott, stresszmentes életvitelre - valamilyen fokú terhet ezzel is levehetünk a saját vállunkról. A görcsösfejfájásmost háttérbe szorul.

A fejfájósok tünetei is felerősödhetnek hétfőn. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Nem úgy a keringési panaszok! A korábban tapasztalt vérnyomás-ingadozás most sem mérséklődik számottevően, ráadásul halmozott terhelésről van szó, azaz még az enyhébb tüneteket is erősebbként élhetjük meg. Ne terheljük az emésztőrendszert se, együnk naponta többször, kisebb adagokat, fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt!

A napos, kellemes időben javulhat a közérzetünk és a hangulatunk is. Érdemes minél több időt a szabad levegőn tölteni, és ha az időnk engedi, akkor sétálni, kirándulni a kellemes délutánon. Ügyeljünk azonban az öltözködésre, reggel még mindig szükség van a vastagabb ruhadarabokra, csalóka lehet a hőérzet, különösen a mélyebben fekvő völgyekben. Egyik napról a másikra is több perccel hosszabbodnak a nappalok, így a szabadtéri programok szervezésében is több lehetőség adódik, érdemes sétákat szervezni, a szabadtéri sportolást is egyre hosszabb ideig élvezhetjük.

A mogyoró, az éger, a kőris, a nyár és a tiszafafélék pollenkoncentrációja kissé emelkedik.