Humánmeteo: fejfájós vasárnap jön

Vasárnap napközben továbbra sem érkezik fölénk front, tovább tart a nyugodt időszak. A hajnali órákban azonban most is -10 fokig hűlhet a levegő, de a délutáni hőmérsékletekben már észrevehető némi javulás. A keringési problémák most sem tűnnek el, sőt, most már a fejfájásra hajlamosabbaknál is egyre több lehet a panasz. A hűvös, nagy hőingásos időben fellépő tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Egyre intenzívebb migrén jelentkezhet

Elsősorban tehát a keringési panaszokkal élőknél jelentkezhetnek rosszullétek, vérnyomás-ingadozás is felléphet. Érdemes lepihenni egy rövid időre, és elkerülni a megterhelő tevékenységeket.

A fejfájósok tünetei felerősödhetnek vasárnap. Fotó: Getty Images

Ha gyakran küzdünk fejfájással, vagy kimondottan migrénnel, a tüneteink most felerősödhetnek: a következő napokban egyre gyakrabban és egyre intenzívebben léphet fel a migrén, különösen a Dunántúlon lehet rossz a helyzet. A migrénesek kerüljék a napokban a kávé és a csokoládé fogyasztását. Sokat fog sütni a nap, a fény is jól működhet élénkítés céljából. Emellett aludjunk eleget, minden nap pihenjük ki magunkat.

A reggeli órákat követően sokat javul a hőérzet, a feltételek kedveznek a kirándulásoknak, kinti programoknak, ház körüli munkáknak. A sok napsütés mentálisan is jót tesz, érdemes kihasználni!

A közlekedők dolgát a csökkent figyelem, a szétszórtság ronthatja, közlekedjünk fokozott figyelemmel. Ezen kívül szükség lehet a napszemüvegre is, főleg alacsony napállás idején vakíthatja el a napsütés.