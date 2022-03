Humánmeteo: fejfájós vasárnap jön

Vasárnap napközben nem érkezik front a térségünkbe, de tőlünk délre kettősfront fejti ki hatását. Több napsütés az északi országrészben várható, délen viszont néhol kisebb havazás, havas eső is kialakulhat. A hőmérséklet nem változik számottevően az előző napokhoz képest. Estétől viszont már mindenhol a humánmeteorológiai panaszok erősödéséve kell számolni, mert hétfőre egy front éri el az országot. A közelgő front előtt fellépő tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Vasárnap a légkörben zajló változások sokaknál kellemetlen fejfájást okozhatnak. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy elsősorban a fejfájásra hajlamosak vehetik észre, hogy valamilyen változás történik a légkörben. Kezdetben a migrénes, majd egyre inkább a görcsös panaszok gyakorisága növekedhet meg, de intenzív tünetekre egyelőre nem kell számítani. Délen lehet erősebb a fejfájás, illetve a vérnyomásproblémákkal élők is tartósabb tünetekkel kell, hogy számoljanak, mint északabbra.

Jellemző lehet az emésztési problémák fokozódása is. Puffadás és hasgörcs egyaránt előfordulhat. Érdemes tehát kímélő étrendet tartani, valamint törekedjünk fokozott folyadékbevitelre. A tavaszi fáradtság általános ezekben a napokban, a változékony időben pedig tünetek szinte mindennap felléphetnek. A napról napra változó időjárási helyzet még azoknál is okozhat panaszokat, akik egyébként könnyebben viselik a gyengébb frontokat.

A fényszegény időben alacsonyabban alakul a hőérzet, a szabadban réteges ruházatra lesz szükség, habár továbbra is megmarad az évszakhoz képest átlagos hőmérsékletű idő. A levegőminőség sokfelé jó, a szél miatt nem tudnak felhalmozódni a káros anyagok, de a szélvédett völgyekben most is megemelkedhet a szálló por koncentrációja.