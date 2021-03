Humánmeteo: fejfájós szombat jön

Szerző: HáziPatika 2021. március 5. 15:38

Szombaton továbbra is hideg levegő áramlik be az országba, így jelentősen lehűl az időjárás, ráadásul a szél is megterhelheti a szervezetet.

Szombaton még az előző nap érkezett hidegfront érezteti hatását, délen az emiatt fellépő tünetek estig várhatóan nem is gyengülnek. Eleinte csapadék is előfordulhat, majd csökken ugyan a felhőzet, de a napos időben sem várható a humánmeteorológiai panaszok mérséklődése. Érdemi javulásra csak estétől számíthatunk. A front mögötti lehűlés az immunrendszert is megterheli - fertőzésveszély alakulásáról a Meteo Klinika térképe nyújt bővebb információt. A szeles, hűvös szombati időben sokaknál jelentkezhet görcsös fejfájás. Fotó: Getty Images A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az arra érzékenyek továbbra is számíthatnak görcsös fejfájásra, izom- és hasi görcsökre. Szívbetegek számára sok pihenés javasolt, kerüljük a megerőltető tevékenységeket. Keringési problémák, vérnyomás-ingadozás és rosszullétek egyaránt jelentkezhetnek a mostani élettani helyzetben. h i r d e t é s A hajnali csapadék és a lehűlés hatására az ízületi panaszok is felerősödhetnek, az előző napokhoz képest kellemetlenebb napban lesz részünk. Az élénk szél által érintett tájakon nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek lehetünk, könnyen elveszíthetjük a türelmünket akár egy-egy kisebb probléma kapcsán is. A hirtelen időjárás-változás kellemetlen közérzetet, nyomott hangulatot okozhat.

Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, ráadásul hiába süt ki a nap, a légmozgás tovább ront a hőérzeten. Mindenképpen öltözzünk tehát rétegesen, kellően melegen, ha kimozdulunk otthonról. Öröm az ürömben, hogy a front jót tett az allergiásoknak: mérséklődik a növények pollenszórása, valamint a levegőminőség javul, már sehol sem veszélyes a levegő.