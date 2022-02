Humánmeteo: fejfájós szerda jön

Szerdán nem érkezik front hazánk térségébe, sőt, a nap is kisüt, és csapadék vagy erős szél sem várható. A hőmérséklet jóval az ilyenkor szokásos átlag felett alakul, helyenként akár 10 fokkal is melegebb lehet az ilyenkor megszokottnál. Sokan örülnek ennek, de van, aki nem bírja ezt az enyhe időt. A szokatlan meleghez kapcsolódóan fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájás jelentkezhet sokaknál

Aki nehezen viseli a korán jött, és már tartósan fennálló délutáni meleget, annálfejfájásjelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás is, de a panaszok a legtöbb esetben nem lesznek intenzívek. A keringési panaszokra nagyobb eséllyel a hegyvidékek mélyebben fekvő völgyeiben élők számíthatnak - máshol viszont a feltételek kedvezően alakulnak a pihenéshez, a szervezet regenerálódásához. A sok zöldség és gyümölcs mellett igyunk a szokottnál több szénsavmentes ásványvizet - a megnövelt folyadékfogyasztásra ajánlott fokozottan figyelni.

A szokatlanul meleg idő miatt fejfájás jelentkezhet sokaknál. Fotó: Getty Images

Estétől azonban ismét erősödő tünetekre kell készülni: éjszakaalvászavarokjelentkezhetnek, de csütörtök hajnaltól már az emésztési zavarok is felerősödhetnek, és már lefekvéskor is gyötörhet fejfájás. A napsütés kellemesen alakítja a hangulatot, a közérzetet, a szabadtéri komfortérzet alapvetően jónak ígérkezik. Az élénk szél kissé csökkentheti a hőérzetet, de még így sem lehet panaszunk a kint tartózkodás során.

A tavaszi növények pollenszórása ismét növekedésnek indult, ami miatt az allergiások tünetei felerősödhetnek. A melegedő időben akár egyik napról a másikra is hirtelen megugorhat a pollenkoncentráció - jelen esetben főként a mogyoró, az éger, illetve a tiszafafélék virágporának esetében lehet erre számítani. A napos, meleg délutánokon a legerősebbek a kellemetlen tünetek. Orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet, a panaszok a napokban már intenzíven is jelentkezhetnek.