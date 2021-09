Humánmeteo: fejfájós szerda jön

Szerdán továbbra is élettanilag igen kedvező lesz a légköri helyzet, folytatódik a frontmentes időszak. Csapadék nem rontja a helyzetet, sok a napsütés, és a délutáni órákban akár a 25 fokot is elérheti a hőmérséklet. Ilyen szép időben nehéz elképzelni, hogy panaszok jelentkeznek, pedig a fejfájás sokaknak okozhat kellemetlenséget. A napos, kellemes idő ellenére is gyakran jelentkező tünetekről és az alkalmazható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokakat gyötörhet fejfájás

A nagy napi hőingás miatt sokaknál vérnyomás-ingadozás léphet fel, de napközben ezek a tünetek is mérséklődnek. Afejfájásazonban tartós lehet, főleg a migrénes jellegű panaszok gyakorisága növekszik a légköri helyzet miatt. A magasban az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb légtömegek vannak jelen, a fokozottan érzékenyek pedig megérzik ezt a szokatlan helyzetet.

A fejfájás is sokaknál okozhat gondot holnap. Fotó: Getty Images

Amennyiben az előző napokban álmosságot, bágyadtságot tapasztaltunk, illetve nehezebben tudtunk koncentrálni, akkor ezek a problémák is megszűnnek. Emiatt az otthoni munkában, a feladatok elvégzése során is javulhat a teljesítményünk.

A pollenterhelés közepes, a napos délutánokon pedig magas. Most is a parlagfűre és a kenderfélékre allergiások tünetei lehetnek a legerősebbek, náluk szemviszketés, könnyezés és tüsszögés is jelentkezhet.

Reggelente hűvös van, a megfázás elkerülése érdekében ne hagyjuk otthon a vastagabb ruhadarabokat. A réteges öltözet javasolt, délután ugyanis a napos időben jelentősen javul a hőérzete. Ezt most élénk szél sem csökkenti, és az előző napokban tapasztalt szél okozta fejfájás is jelentősen mérséklődik. Összességében tehát a kellemes komfortérzet lesz jellemző, a szervezetünk tovább tud pihenni, azimmunrendszerpedig erősödni.