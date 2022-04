Humánmeteo: fejfájós péntek jön

Pénteken ismét nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Több csapadék a nap első felében várható, de még délután is szükség lehet az esernyőre. A hőmérséklet is visszaesik, ráadásul több helyen feltámad a szél. A tartós terhelés okozta tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Pénteken a kettősfronti hatás sokaknál kellemetlen fejfájást okozhat. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy napközben végig, illetve a következő napokban is tartós fejfájásra számíthatnak mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyek. Mindez érthetően az általános közérzetre is rányomja a bélyegét. A panaszokra hullámzó intenzitás lesz jellemző, de még az esti órákban sem szűnnek meg. Eleinte migrén is ronthatja a közérzetünket, majd egyre inkább a görcsösfejfájáslesz domináns.

h i r d e t é s

A keringési panaszokkal élők számára különösen nehéz a mostani időszak. Rosszullétek ugyan valamelyest ritkábban jelentkezhetnek, de szédülés még mindig többször felléphet. Azalvászavaroksem mérséklődnek érdemben, hétvégén pedig még fel is erősödhetnek. A komfortérzeten a nyirkos, csapadékos idő is ront, a hőérzetünk pedig még a mért értékeknél alacsonyabban alakulhat a szabadban. Öröm az ürömben, hogy az allergiásoknak most kedvez ez az idő, a csapadék miatt kevesebb pollen van a levegőben.