Humánmeteo: fejfájós péntek jön

Pénteken fronthatás nem érvényesül a Kárpát-medence területén, de kissé tovább fokozódik a kánikula, ami komoly megterhelést jelent szervezetünkre - figyelmeztet előrejelzésében a MeteoKlinika. Mint írják, amennyiben fokozottan érzékenyek vagyunk, akkor napközben fáradtságot és tompaságérzetet tapasztalhatunk, romolhat az összpontosító-képességünk is. Felfrissülést csak az éjszakáktól várhatunk, csapadék ugyanis pénteken nem lesz, sőt gomolyfelhők is csak elvétve, a szél pedig legfeljebb a Dunántúlon élénkül meg. A nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, míg éjjel akár 12-17 fok közé is enyhülhet az idő.

Fejfájást, vérnyomás-ingadozást hozhat a kánikula. Fotó: Getty Images

Így védhetjük ki a fájdalmas panaszokat

Napközben fejfájás, vérnyomás-ingadozás többeknél felléphet, ám a déli órákat hűvös helyen töltve kivédhetjük ezeket a tüneteket. Ne feledjük, a melegben, izzadás során sok folyadékot veszítünk, ezért elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékpótlás. A cukros üdítők, koffeines italok helyett azonban inkább válasszuk a hűs limonádét, a frissítő zöld teát, mentával ízesített gyümölcsleveket. Étkezés során is pótolhatjuk a kiizzadt vizet hideg gyümölcslevesekkel, lédús zöldségekkel, de a dinnye is kitűnő erre a célra. Kerüljük a nehéz, zsíros, fűszeres ételeket, a vörös húsokat, puffasztó hüvelyeseket; inkább salátákat, halat fogyasszunk.

Magas lesz az UV-sugárzás

Bár az idő kedvez a szabadtéri tevékenységeknek és vízparti programoknak, a déli órákban lehetőleg kerüljük a tűző napot, ugyanis a 7-es értéket megközelítő, erős UV-sugárzás várható. Ha elengedhetetlen, hogy kint legyünk a szabadban, akkor legalább 30-as faktorszámú fényvédőkkel védjük bőrünket. A napszúrás veszélye is fennáll, jó, ha van a fejünkön könnyű sapka, kalap, szemünk épségére pedig napszemüveggel vigyázzunk. A kisgyerekre, idősekre a szokottnál is körültekintőbben figyeljünk, emellett nem szabad elfelejteni, hogy a vízpartokon fokozódik a bőrt érő sugárzás-dózis.

A pollenszint is tovább emelkedik, a nagy melegben fokozott a növények pollenszórása. Jelenleg a csalánfélék mellett a parlagfű okozza a legtöbb panaszt, az allergiások egész nap kerüljék a mezőket, réteket, és lehetőleg gyakrabban mossanak hajat.