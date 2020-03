Humánmeteo: fejfájós péntek jön

Pénteken viszonylag kellemes, frontmentes időre számíthatunk, a legtöbbünk az időjárás jótékony hatásait tapasztalhatja meg - írja a Meteo Klinika. Azonban a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében enyhébb tünetek felléphetnek: többek között enyhe migrén és álmosság is jelentkezhet, alvászavarokat is tapasztalhatunk. A kávé és energiaitalok helyett válasszunk egy csésze fekete teát az élénkítéshez. Egyeseknél intenzívebbé válhatnak a gyulladásos panaszok is, amik a következő napokban szintén jellemzőek lehetnek.

A melegedés sokaknak okozhat kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

Az allergiások tünetei erősödhetnek

Ha nem tartozunk az érzékenyek közé, akkor a napos, kellemes hőmérsékletű időben jótékony humánmeteorológiai hatások érvényesülnek. Bár a járvány miatt senkinek nem javasolt kimenni az utcára, az erkélyünkről vagy ablakainkból is élvezhetjük a napsütést.

A pollenhelyzet ismét romlik, főleg a nyárfára és a nyírfára allergiások tünetei erősödhetnek. A lakásban vastagabb szövésű függönnyel árnyékoljunk, így kevesebb virágpor juthat be a belső térbe. Érdemes a lakásban is gyakrabban porszívózni.