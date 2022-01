Humánmeteo: fejfájós napok jönnek

Hétfőn egész nap gyenge hidegfronti hatás érvényesül. Sok lesz felettünk a felhő, helyenként gyenge eső is előfordul, a hőmérséklet viszont az ilyenkor megszokotthoz képest még most is több fokkal magasabban alakul. A tünetek elsősorban a hidegfrontérzékenyek körében lehetne erősebbek, de másoknál is jelentkezhetnek kellemetlen tünetek. A fronthoz köthetően tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájás és görcsök jelentkezhetnek

Kezdetben inkább még csak nyugaton, majd egyre többfelé lesz jellemző a görcsös, hasogató fejfájás. Az időjárás változásaira érzékenyebbek hasi görcsöket és izomgörcsöket is tapasztalhatnak, emiatt érdemes most gyomrot kímélő, lehetőleg zöldség alapú ételeket fogyasztani, és a szokásosnál több folyadékot inni. Ez lehetőleg tiszta víz vagy cukormentes tea, illetve zöldségleves legyen.

Az enyhe hidegfront hatására sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen tünetek. Fotó: Getty Images

Többen keringési panaszokat és vérnyomás-ingadozást is tapasztalhatnak, az idei első munkanapon pedig a koncentráció is nehezebben mehet. Ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk a megszokottnál, este pedigalvászavarokis felléphetnek.

A szabadtéri tevékenységek idejére öltözzünk rétegesen, a nyirkos, borongós időben a komfortérzet alacsonyan alakulhat. A hőmérséklet inkább tavaszias lesz, de a napsütés hiánya miatt elmarad a kellemes tavaszi hangulat. Az esernyőkre csak egy-két helyen lesz szükség, számottevő csapadék nem alakul ki.

A közlekedést markáns időjárási hatás nem nehezíti, de dekoncentrált, ingerlékeny sofőrökkel és közlekedőkkel találkozhat, legyen a szokottnál is óvatosabb az utakon!