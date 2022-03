Humánmeteo: fejfájós napok, álmatlan éjszakák jönnek

Pénteken frontmentes időre készülhetünk. Azonban a magasban továbbra is lehűlés, azaz hidegfront-szerű változások zajlanak, miközben még midig az átlagosnál több fokkal melegebb van. Az előző napokhoz képest kissé visszaesik a hőmérséklet, és a szél is megélénkül, az összetett helyzet pedig kiválthat különféle tüneteket. A frontmentes, de összetett légköri helyzetben jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A frontmentes idő ellenére sem lesz könnyű időszakunk. Fotó: Getty Images

Álmatlan, nyugtalan éjszakánk lesz

Az elmúlt időszakban sokan panaszkodhattak arra, hogy nehezebben megy az elalvás, és gyakran felébrednek éjszaka - azaz az egészalváskevésbé pihentető, nyugtalan. Az érintettek helyzete most még tovább romlik, ugyanis átmenetileg felerősödnek az ilyen panaszokat kiváltó légköri hatások. Emiatt napközben is szükségünk lehet majd az élénkítésre, de lehetőleg most kerüljük a kávét, és inkább mozgással, friss levegővel oldjuk meg ezt a problémát.

A fejfájósok is szenvednek

A fejfájósok helyzete sem javul. Akár migrénnel, akár görcsös jellegű fejfájással küzdünk, most mind a kettő előjöhet, a tünetek viszont szerencsére nem lesznek nagyon intenzívek. Próbáljuk tudatosan kerülni a stresszes helyzeteket, és használjuk ki a napsütés jótékony hatásait is. A vérnyomásproblémák kissé mérséklődnek ugyan, de a következő napokban is tapasztalhatunk keringési panaszokat.

Az allergiásoknál a mogyoró, az éger, a kőris, a nyár és a ciprusfélék pollenjei okozhatják a legtöbb panaszt. Reggel és estefelé nem nagyon kell tünetekkel számolni, inkább délután jelentkezhet szemirritáció és orrfolyás.