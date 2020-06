Humánmeteo: fejfájós lesz a szombat

Szombaton a szél, a lehűlés és a párás idő határozzák meg az élettani helyzetet, ebből kifolyólag afejfájásegyre elviselhetetlenebb lehet - tájékoztat a Meteo Klinika. A szélre érzékenyek továbbra is alvásproblémákkal küzdhetnek, a nyugtalan éjszaka másnap aztán a teljesítményükre is rányomhatja bélyegét. Éppen ezért az érintettek próbáljanak lefekvés előtt nyugodt körülményeket teremteni a hálószobában, és a vacsorát se hagyják késői időpontra.

A szél és lehűlés miatt egyre elviselhetetlenebb lesz a fejfájás. Fotó: Getty Images

A légköri helyzet miatti megterhelés idején fontos, hogy az étrendünk könnyű fogásokból álljon, és tartalmazzon minél több zöldség- és gyümölcsfélét. A napokban tapasztalt gyakori változékonyság miatt igénybe vett szervezetünk mostanra kezdhet legyengülni, ezért növeljük a vitaminok bevitelét, és pihenjünk annyit, amennyit csak tudunk.

Az allergiásoknak jó hír, hogy a hűvösebb, csapadékos időben a levegő pollentartalma többfelé a jelentősen csökkent, és a légszennyezettség is alacsony. Az autózók azonban nem örülhetnek: a közlekedés továbbra is veszélyes lesz, ajánlott lassabban vezetni, számoljunk hosszabb menetidővel. Az erős, viharos széllökések hatására csökken a menetstabilitás, faágak törhetnek le, illetve ideges, ingerlékeny és figyelmetlen sofőrök is ronthatják a közlekedési feltételeket.