Humánmeteo: fejfájós lesz a szombat

Szombaton fronthatás nem érvényesül, de a Meteo Klinika előrejelzése szerint a nyárias melegben a melegfrontra jellemző tünetek továbbra is előfordulhatnak az érzékenyebbeknél, a több napja tartó terhelés miatt pedig kissé fokozódhatnak is. Az érintettek tompábbnak, aluszékonyabbnak érezhetik magukat a megszokottnál, illetve tartósabban is tapasztalhatnak fejfájást, migrént.

Kinek a napsütés, kinek a szeles idő okozhat majd fejfájást. Fotó: Getty Images

A megélénkülő, időnként megerősödő szél is fokozza a fejfájósok tüneteit. Amennyiben nehezen viseljük a szeles időt, napközben inkább tartózkodjunk zárt térben. Az időjárásra a heves légmozgáson túl azonban nem lehet panaszunk, a várható napsütéses idő - melyet néhol átmeneti gyenge zápor megszakíthat - kedvez a szabadtéri tevékenységeknek. A változó felhőzet ellenére se feledkezzünk meg azonban a naptejről, a déli órákban ugyanis nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk.

Fokozódhatnak az asztmások, allergiások tünetei

A helyenként kialakuló záporok, esetleg zivatarok erősen fülledt időt eredményeznek, emiatt az asztmások körében gyakori lesz a nehézlégzés és a légszomj. A rossz hír, hogy ezek a tünetek a jövő hét folyamán többször is előjöhetnek. A pollenterhelés is fokozódhat, a legtöbb panaszt a pázsitfűfélék okozzák. Az allergiásoknál orrfolyás, szemviszketés és -könnyezés, tüsszögés jelentkezhet, a tünetek mérséklése érdekében az érdemes kevesebb tejterméket és vörös húst fogyasztani.