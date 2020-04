Humánmeteo: fejfájós lesz a szerda

Holnap hajnalra északnyugat felől hidegfront éri el hazánkat. Emiatt a nap elején inkább még csak a Dunántúlon, később máshol is tapasztalhatnak panaszokat az arra érzékenyek - olvasható a Meteo Klinika jelentésében. Fokozódhat a görcshajlam, ami nem csak izom- és hasi görcsök, hanem görcsösfejfájásformájában is jelentkezhet. A középső országrészben és a Dunántúlon ezek a tünetek még intenzívebbek lehetnek, és mellettük még ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet. Érdemes a szabad időnket ezért pihenéssel tölteni. A szívbetegek állapotában szintén előfordulhat romlás, esetükben is a relaxálás, a megterhelő tevékenységek kerülése javasolt.

A változékony időjárás hatására azimmunrendszeris legyengülhet, éppen ezért ügyeljünk a napi elegendő mennyiségű vitamin bevitelére. Elsősorban a C-vitamint érdemes pótolni. Szerencsére a friss tavaszi zöldségeknek megfelelő a vitamintartalmuk, ráadásul a folyadékpótlásban is segítenek.

Az átvonuló hidegfront sokaknál okozhat görcsös fejfájást. Fotó: Getty Images

Keleten a front előtt fellépő fülledtség is rossz hatással lehet szervezetünkre. A kialakuló zivatarok területén az asztmások állapotuk romlására számíthatnak, nekik is sok pihenés ajánlott. A pollenterhelés átmenetileg mérséklődik. A légköri szennyezőanyagok koncentrációja is csökken, országszerte tiszta lesz a levegő.

A közlekedés során helyenként esőtől nedves útszakaszokkal találkozhatunk, illetve néhol zivatarok is nehezíthetik a haladás. Az ország középső részén és a Dunántúlon élénk oldalszél ronthatja a menetstabilitást, zivatarokban pedig átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. Ingerlékeny, agresszív sofőrökkel is találkozhatunk, vezessünk hát fokozott körültekintéssel!