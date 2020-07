Humánmeteo: fejfájós lesz a péntek

Pénteken front nem érkezik, de ennek ellenére megterhelően alakul az élettani helyzet. Az északnyugati irányú szél megerősödik, amelynek következtében kínzó, szűnni nem akarófejfájásjelentkezhet - írja a Meteo Klinika.

Megterhelő időnk lesz

A szélre érzékenyek a fejfájás mellett ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatnak, valamint alvásproblémák is jelentkezhetnek. A nyugtalan éjszaka másnap aztán a teljesítményünkre is rányomhatja bélyegét, éppen ezért próbáljunk lefekvés előtt nyugodt körülményeket teremteni a megfelelő pihenéshez. Az idő változékony marad, emiatt továbbra is számítani kell vérnyomás-ingadozásra és keringési problémákra.

Sokaknál okozhat fejfájást a pénteki idő. Fotó: Getty Images

A szabadtéri tevékenységeket záporok, zivatarok zavarhatják. A szél ront a hőérzet, de az elmúlt fülledt időszak után ez igazi felüdülésként hathat. A csapadék miatt a gombaspóra magas, emellett a pázsitfű és a csalánfélék okozhatnak tünetek az allergiások körében.

Az UV sugárzás a napos, gyengén felhős tájakon eléri a nagyon erős fokozatot, az érzékeny bőrűek megfelelő védelem nélkül fél óra alatt leéghetnek. A közlekedést pedig erős széllökések nehezítik. Az erős oldalszél jelentősen lecsökkenti a gépjármű menetstabilitását, ez pedig fokozott veszélyt jelent a közlekedés során.