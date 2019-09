Humánmeteo: fejfájós lesz a kedd

Kedden nem várható számottevő fronthatás, de az átlagosnál néhány fokkal hűvösebb időben az érzékenyebbek panaszai felerősödhetnek - írja a Meteo Klinika. Az érintettek fejfájást, enyhébb izomgörcsöket tapasztalhatnak, rajtuk kívül pedig a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők fájdalmai is fokozódhatnak. A sajgó végtagokat ajánlott reggel és napközben is többször átmozgatni, és az ízületesek lehetőleg kerüljék a mostani időszakban a vörös húsok fogyasztását. Jó hír, hogy azalvászavaroktöbbeknél mérséklődnek, végre pihenhet egy kicsit a kimerült szervezet. Sokfelé okozhat a fényhiány lehangoltságot, kedvetlenséget, ezért a munkahelyen is gyengébben teljesíthetünk.

A nedves, hűvös idő miatt sokaknál jelentkezhet fejfájás. Fotó: iStock

Hűvös időre számíthatunk

Fontos, hogy rétegesen öltözködjünk a napokban is, hiszen könnyen megfázhatunk, különösen a hajnali órákban. A hűvösebb, borongósabb tájakon napközben is alacsony marad a hő- és komfortérzet. Afejfájásgyakorisága még nem mérséklődik, így az érzékenyebbek továbbra is nehéz időszakra készüljenek. Az allergiásoknak továbbra is mérsékeltek maradnak a tüneteik.

A közlekedők még reggel helyenként nedves, csúszós útszakaszokra, vízátfolyásokra számítsanak, amik miatt megnövekszik a féktáv, nehezebb irányítani a gépjárművet. Vezessünk lassabban és tartsunk nagyobb követési távolságot!