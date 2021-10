Humánmeteo: fejfájós lesz a hétfő

Hétfőn nem érvényesül fronthatás, az időjárásban nem történik semmiféle változás. Reggel most is képződhetnek ködfoltok, amik idején kifejezetten hideg is lesz, de délutánra jelentősen emelkedik majd a hőmérséklet - ez a nagy napi hőingás többek számára megterhelő lehet. A gyors hőmérséklet-emelkedéshez köthető tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A pár napja tapasztalható kedvező humánmeteorológiai helyzetnek köszönhetően a szervezetünket nem érik markáns hatások, jó alkalom nyílik tehát a regenerálódásra - ez azonban csak az egészségeseknél jelent problémamentes napokat. Reggel a nyirkos tájakon továbbra is számítani kell arra, hogy felerősödnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, de ezek napközben az északkeleti tájak kivételével várhatóan jelentősen mérséklődnek, többeknél meg is szűnnek. Markánsabb panaszokat a légzőszervi megbetegedésekkel küzdők is tapasztalhatnak, ők is a reggeli órákban. A nyirkos levegő irritálhatja a légutakat, a kórokozók is jobban terjednek ilyenkor.

Fejfájással indulhat a hét. Fotó: Getty Images

Itt a legjobb most sétálni

A nagyvárosokban megemelkedhet a légszennyezettség, elsősorban a nitrogén-oxidok és a szálló por feldúsulására lehet számítani. A forgalmas közlekedési csomópontokat érdemes elkerülni, különösen a reggeli órákban. Sétához, levegőzéshez inkább a zöldterületek javasoltak, a kisgyerekeket pedig lehetőleg egyáltalán ne vigyük a szennyezett levegőjű városrészek közelébe.

A közlekedés során alacsony napállás idején a napsütés elvakíthatja a gépjárművezetőket, ezekben az időszakokban gyalogosként is fokozott körültekintéssel közlekedjünk. Reggel ködfoltok alakulhatnak ki, ezek területén a csökkent látástávolság miatt, máshol a lefagyott útszakaszok okán lassabb haladás, tartsunk nagyobb követési távolságot.