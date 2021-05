Humánmeteo: fejfájós lesz a hétfő

Hétfőn már nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben, így amennyiben frontérzékenyek vagyunk, akkor némileg kedvezőbb élettani helyzetben pihenhet a szervezetünk. Még mindig változó felhőzet lesz jellemző, de már csak néhol alakul ki csapadék. A lehűlés azonban markáns: a hétvégéhez képest mintegy 10 fokkal lesz hűvösebb az idő! A frontot követő helyzet tüneteiről és kezelésükről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A fronthatás csökken, afejfájásazonban egyelőre marad. Fotó: Getty images

Lehangoltak lehetünk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett kedvező változás, hogy várhatóan megszűnnek az esetleges görcseink, illetve a vérnyomás-ingadozás is, kisebb javulást tapasztalhatunk a közérzetünkben. Ha hajlamosak vagyunk rá, akkor enyhébb vérnyomás-ingadozásra is készüljünk. Az előző megterhelő időszakban bizonyára kifáradtunk, ebben az esetben a nap végi szabadidőnket lehetőség szerint inkább pihenéssel töltsük. A nap első felében ugyan még lehangoltságot okozhat a felhősebb idő, illetve a teljesítő- és munkavégzőképességünk is alacsonyabb lehet. Reggel felerősödhetnek a kopásos ízületi bántalmaink, de ezek délutánra várhatóan jelentősen mérséklődnek majd. A hő- és a komfortérzetünk várhatóan ingadozó lesz, az élénk szél is csökkenti pár fokkal az érzett hőmérsékletet.

A csapadék és a változékony idő jót tett az allergiásoknak, a legtöbb helyen ugyan csak kissé, de csökkent a pollenterhelés. Jelentős romlás nem várható még egy ideig, a mostanában a legtöbb panaszt okozó nyírfa, tölgy és platán virágporának légköri koncentrációjában sem számíthatunk további dúsulásra, habár mennyiségük eléri a magas szintet.