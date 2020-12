Humánmeteo: fejfájós lesz a hétfő

Hétfőn kettősfronti hatás várható a Kárpát-medence területén, nyugaton ez mérsékeltebben jelentkezik. A csapadék és a szél megterhelő, a hőérzet kifejezetten alacsonyan alakul. Napközben átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de sok napsütés ekkor sem várható, és ugyan kicsit emelkedik a hőmérséklet, a hőérzet még így sem a kellemes tartományban alakul. A fronttal terhelt, csapadékos idő gyengíti az immunrendszert, fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán.

Fejfájás, migrén jelentkezhet, legintenzívebben a frontra és a szélre érzékenyeknél. Fotó: Getty Images

A szívpanaszokkal élőknek különösen nehéz lesz

Fejfájás, migrén jelentkezhet, legintenzívebben a frontra és a szélre érzékenyeknél, de akár akkor is, ha frontátvonulásokkor általában nem tapasztalunk markáns hatásokat. A gyakran változó légköri helyzet mindenkit megvisel, különösen a szívpanaszokkal élők és a keringési rendszer betegségeiben szenvedők számára nehéz ez az időszak. Amennyiben hajlamosak vagyunk rá, akkor gyakoribb lehet a vérnyomás-ingadozás, emellettszédülésis felléphet. Kerüljük most a nehéz, zsíros ételeket, a puffasztó zöldségeket. A gyomrot kímélő, vitamindús fogásokat válasszuk: fogyasszunk több halat, almát, banánt.

A szabadtéri tevékenységek idejére öltözzünk rétegesen, a szél miatt több fokkal csökken a hőérzet. Az esernyőkre is szükség lehet, a körülmények nem kedveznek a kinti programoknak. A szélnek köszönhetően a légszennyezettség alacsony, de szélvédett részeken ismét feldúsulhatnak a szennyezőanyagok.