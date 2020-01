Humánmeteo: fejfájós lesz a hétfő

Hétfőn már nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben, így a frontérzékenyek is fellélegezhetnek - olvasható a Meteo Klinika előrejelzésében. Megszűnnek az esetleges görcsök, illetve a vérnyomás-ingadozás is, kisebb javulást tapasztalhatunk a közérzetünkben. A hőérzet és a komfortérzet várhatóan ingadozó lesz, az élénk szél is negatívan befolyásolja ezeket. Akik hajlamosak rá, enyhébb vérnyomás-ingadozásra is készüljenek.

A fejfájástól még hétfőn sem szabadulunk. Fotó: iStock

Az előző megterhelő időszakban bizonyára mindenki kifáradt, ezért a munka utáni szabadidőt lehetőség szerint inkább pihenéssel töltsük. A nap első felében ugyan még lehangoltságot okozhat a felhősebb idő, illetve a teljesítő- és munkavégzőképesség is alacsonyabb lehet. Reggel felerősödhetnek a kopásos ízületi bántalmai, de ezek délutánra várhatóan jelentősen mérséklődnek majd.

A légszennyezettségben jelentős javulás még mindig nem várható. A közlekedést időszakos napsütés nehezítheti, ami különösen napnyugta idején lehet zavaró - legyen nálunk napszemüveg akár autóval, akár biciklivel közlekedünk. A szokásosnál kissé tompábbak lehetnek a reflexek, vezessünk hát lassabban a megszokottnál, és tartsunk megfelelő követési távolságot!