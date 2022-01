Humánmeteo: fejfájós kedd kopogtat

Kedden nem érvényesül fronthatás hazánk térségében, de az alapvetően napos időben javulhat közérzete és hangulata is. A kevés felhő miatt erős hajnali lehűlésre lehet készülni, akár mínusz 15 Celsius fok közelébe is csökkenhet a hőmérséklet! A frontmentes, de téliesen hideg periódushoz köthető panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kedden erősfejfájásis felléphet. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy egyeseknél akár erősebb izom- és hasi görcs léphet fel, a vérnyomás pedig akár egész nap is ingadozhat. Az ízületi panaszok tekintetében továbbra sem számíthatnak javulásra az arra érzékenyek. Különösen a fagyos reggeleken jelentkezhetnek erős fájdalmak, amelyek gyakran napközben is alig, vagy egyáltalán nem mérséklődnek. Ha érintett, kezdje a napot egy könnyed, tehermentes tornával, vigyázva arra, hogy ne erőltesse túl az ízületeket. Emellett az is fontos, hogy óvja a karokat és a lábakat a hidegtől. A vastag ruhákkal pedig a megfázást is megelőzheti.

A szeles tájakon erős fejfájás is felléphet, ezen kívülalvászavarokis jelentkezhetnek. A szél miatt javul a levegőminőség, de helyenként megemelkedhet a szállópor koncentrációja. Ne feledkezzen meg immunrendszerének folyamatos erősítéséről: egyen tápanyagokban gazdag ételeket, sok zöldséggel és gyümölccsel.